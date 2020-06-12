Благодаря коронавирусу летать станет намного комфортнее

Обычно места эконом- и бизнес-класса размещают либо одного, либо двух незнакомцев по обе стороны от вас. Во‑первых, это небезопасно с точки зрения новых мер профилактики коронавируса, а во-вторых — просто неудобно.

Новая конструкция кресел Zephyr Aerospace позволит авиакомпаниям сохранить ту же плотность рассадки пассажиров, что и раньше, одновременно создавая безопасное расстояние между ними. Это стало возможным благодаря верхнему пространству, которое ранее использовалось для размещения багажа.

Авторы проекта говорят, что эти кресла предоставят первоклассный комфорт благодаря своему уникальному дизайну, который обеспечивает пассажирам пространство для вытягивания ног. Джеффри О’Нил, основатель и генеральный директор стартапа, говорит, что эти места предназначены для того, чтобы вернуться в эпоху, когда полеты были роскошным опытом для всех пассажиров, а не только для тех, кто находится в передней части салона.

Кресла Zephyr Aerospace разрабатывались в течение последних 18 месяцев. В этом году первый прототип проекта был продемонстрирован руководителям авиакомпаний.