Женщины в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes

Кайли Дженнер

Род деятельности: модель, предприниматель Доход: $590 млн Место в рейтинге: 1 Звезда реалити-шоу продала 51% Kylie Cosmetics в январе 2019 года за $600 млн — $540 млн она положила в карман до вычета налогов.

Эллен Дедженерес

Род деятельности: актриса, телеведущая Доход: $84 млн Место в рейтинге: 12 Эллен Дедженерес прославилась в 1990-х благодаря ситкому «Эллен», обладательница 11 премий «Эмми» за «Шоу Эллен Дедженерес».

Ариана Гранде

Род деятельности: актриса, певица Доход: $72 млн Место в рейтинге: 17 Мировое турне Арианы Гранде собрало $146 млн в 2019 году.

Тейлор Свифт

Род деятельности: певица Доход: $63,5 млн Место в рейтинге: 25 Тейлор Свифт выпустила новый альбом Lover в 2019 году совместно с компанией Universal’s Republic Records.

Джоан Роулинг

Род деятельности: писательница Доход: $60 млн Место в рейтинге: 28 Роулинг является вторым самым высокооплачиваемым автором в мире после плодовитого Джеймса Паттерсона.

Билли Айлиш

Род деятельности: певица Доход: $53 млн Место в рейтинге: 43 Участница рейтинга «30 до 30» 2019 года, 18-летняя Айлиш — самая молодая в списке богатейших звезд мира.

Ким Кардашьян

Род деятельности: модель, предприниматель Доход: $49,5 млн Место в рейтинге: 48 Королева социальных сетей превратила семейное реалити-шоу в источник дохода. Под своим брендом девушка запустила мобильные игры, косметику и одежду.

Джудит Шейндлин

Род деятельности: судья, телеведущая Доход: $49 млн Место в рейтинге: 49 В 2020 году судья Джуди объявила, что после 25 лет в эфире она уходит из своего дневного ток-шоу.

Дженнифер Лопес

Род деятельности: актриса, певица Доход: $47,5 млн Место в рейтинге: 56 В 2019 году Дженнифер Лопес продала билеты на свое следующее мировое турне на $55 млн. Сотрудничает с такими брендами, как Versace, DSW, солнцезащитные очки Quay.

Пинк

Род деятельности: певица Доход: $47 млн Место в рейтинге: 57 Пинк объявила о планах пожертвовать $1 млн на помощь в борьбе с коронавирусом в начале апреля, после того как сообщила, что у нее положительный результат на COVID-19.

Рианна

Род деятельности: певица Доход: $46 млн Место в рейтинге: 60 Рианна открыто занимается благотворительностью, она пожертвовала более $8 млн на помощь в ликвидации коронавируса.

София Вергара

Род деятельности: актриса, певица Доход: $43 млн Место в рейтинге: 71 Вергара — самая высокооплачиваемая актриса в мире. Судейство в шоу America’s Got Talent приносит ей восьмизначный годовой доход.

Селин Дион

Род деятельности: певица Доход: $42 млн Место в рейтинге: 73 Канадская мегазвезда продала более 220 млн альбомов по всему миру.

Хайди Клум

Род деятельности: супермодель Доход: $39,5 млн Место в рейтинге: 82 Считается одной из самых известных моделей в мире. Она выступает в качестве судьи на телеконкурсе America’s Got Talent. У экс-ангела Victoria’s Secret своя линия нижнего белья Heidi Klum Intimates.

Кэти Перри

Род деятельности: певица Доход: $38,5 млн Место в рейтинге: 86 Кэти Перри зарабатывает большую часть своих денег в качестве судьи на шоу American Idol.

Леди Гага

Род деятельности: певица Доход: $38 млн Место в рейтинге: 87 Леди Гага выступила сопродюсером концерта «Вместе дома», собрав около $130 млн на помощь в борьбе с коронавирусом.

Наоми Осака

Род деятельности: теннисистка Доход: $37,4 млн Место в рейтинге: 90 Наоми Осака — самая высокооплачиваемая спортсменка в мире, победившая Серену Уильямс, которая носила этот титул предыдущие четыре года.

Опра Уинфри

Род деятельности: телеведущая, продюсер Доход: $37 млн Место в рейтинге: 91 Опра Уинфри превратила свое хитовое ток-шоу, которое длилось 25 лет, в медиа-империю.

Серена Уильямс

Род деятельности: теннисистка Доход: $36 млн Место в рейтинге: 98 У Серены Уильямс более десятка корпоративных партнеров, а ее призовой фонд в $93 млн в два раза больше, чем у любой другой спортсменки.

Анджелина Джоли

Род деятельности: актриса Доход: $35,5 млн Место в рейтинге: 99 Джоли по-прежнему остается одной из самых востребованных звезд Голливуда и является второй самой оплачиваемой актрисой в мире.