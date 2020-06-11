Зеленский приравнял к сепаратистам глав местного самоуправления

Юрий Бутусов напомнил в своем блоге на страницах издания «Обозреватель» слова Владимира Зеленского, сказанные в недавнем интервью журналистам. В частности, президент заявил, что считает «сепаратизмом» выступления мэров украинских городов против главы государства, и рассказал о своей мечте забирать в Киев средства из местных бюджетов.

По словам журналиста, борьба с органами местного самоуправления — это одна из самых неожиданных нелепостей, которые только можно ждать от Зеленского. Президент действительно приравнял к «сепаратистам» глав местного самоуправления — представителей единственного звена власти, не подчиняющегося сегодня «слугам народа».

В этой связи возникает логичный вопрос — с каких это пор в Украине критика президента стала преступлением против государства. Не стоит забывать, что как раз органы местной власти смогли организовать быстрые действия, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса.

Между тем «сепаратизм» — это вовсе не критика мэров в адрес президента, а попытки подыграть Владимиру Путину в решении проблемы Донбасса, закупки в России угля и электроэнергии, полное потакание власти Виктору Медведчуку, расширяющего через свой медиа-холдинг российскую информационную повестку.