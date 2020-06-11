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ВОЗ удивила «необычная» статистика смертей от коронавируса в России

Статистика смертности от коронавируса в России «сложна для понимания». Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он пояснил, что малое количество смертей при высоком уровне заболеваемости выглядит «необычно», передает Reuters. Объяснением может быть то, что в России проводят довольно много тестов на COVID-19, однако в других странах с большим объемом тестов показатели смертности гораздо выше.

Специалист ВОЗ призвал власти РФ пересмотреть отчетность по летальным исходам.

По данным Университета Джонса Хопкинса в США, по числу зараженных Россия находится в тройке лидеров (493 тысяч), а по числу жертв — во втором десятке (6350).

11 июня, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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