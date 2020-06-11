В Украине зафиксировали рекордный для страны показатель суточной заболеваемости коронавирусом

В Украине зафиксировали 689 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки. Это рекордный для страны показатель суточной заболеваемости за все время эпидемии, передает Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки коронавирус выявили у 689 человек (сутками ранее — 525), 372 пациентов выздоровели (357), 21 больной умер (23). Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 29 070 заболевших, 13 141 выздоровевших и 854 умерших.

Вчера в Украине заявили о рекордном за время эпидемии числе летальных исходов за сутки: за 5 июня умерли 23 больных COVID-19. С 10 июня в стране стартовал новый этап смягчения карантина. Однако Минздрав не позволил снять ограничения в Киеве и шести областях.

В столице также было рекордное число госпитализированных с COVID-19 и «большое количество» больных пневмонией, отмечал мэр Киева Виталий Кличко.