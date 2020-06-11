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В Мурманске чиновница получит денежную компенсацию от семьи ребенка,которого она сбила на дороге

В Мурманске в России суд взыскал 120 тысяч рублей с семьи 12-летнего Генриха Ширшова, который два года назад, катаясь на велосипеде, был сбит машиной с сотрудницей Министерства образования области за рулем.​

Лилия Хоруженко требовала через суд компенсацию за царапины на автомобиле и сломанное зеркало заднего вида. При этом у ребенка были выбиты передние зубы, диагностированы перелом челюсти, сотрясение мозга, ушибы тела и головы.

В ГИБДД не нашли вины чиновницы в аварии, установив, что Генрих Ширшов выехал на велосипеде на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог.

Сообщается, что на момент инцидента Лилия Хоруженко курировала в министерстве образования, в том числе, вопросы безопасности детей на дорогах.

11 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Россия ﻿
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