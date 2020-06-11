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В Голливуде возобновятся киносъемки, прерванные из-за коронавируса

Власти округа Лос-Анджелес в штате Калифорния разрешили киностудиям Голливуда с 12 июня возобновить съемки, которые были приостановлены из-за распространения коронавируса.

Соответствующее заявление выпустил окружной департамент здравоохранения, передает телеканал ABC7.

По решению департамента, также смогут вернуться к работе зоопарки, аквариумы и кемпинги. При этом отмечается, что для работы всем этим организациям необходимо будет исполнять требования безопасности, включая использование масок и соблюдение социальной дистанции.

В настоящее время в США подтверждено почти 2 млн случаев коронавируса, скончались более 112 тыс. человек.

11 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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