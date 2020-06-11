Украина Зеленского движется к своему трагическому концу

Вчерашняя попытка предьявить подозрение Петру Порошенко за несуществующее преступление не является чем-то неожиданным в длинной цепочке глупостей, маразмов, предательств и других откровенно антизаконных деяний, которыми наполнен год пребывания Зеленского на высшем государственном посту. Детская мечта мальчика-президента посадить своего предшественника пытается найти своё воплощение в прямом поощрении 300% своей генеральной прокурорши к незаконным действиям.

Несмотря на основную и, в общем-то, единственную цель ее назначения — посадить Порошенко — она все-таки понимает и с полным основанием предполагает, что за этот, как назвал его Рябошапка «юридический треш», а попросту говоря за преступные деяния на посту генеральной прокурорши, в первую очередь, лично ей придётся нести ответственность.

Ведь совершенно очевидно, что задержание Петра Порошенко по абсолютно надуманным обвинением чревато не только крайне негативными внутренними последствиями, но и широчайшим международным резонансом, сравнимым с отношением к Украине и её можновладцям времён Януковича. Для начала это будут персональные санкции к особо отличившимся ученикам, а затем и к государству, включая замораживание кредитов, а также военной и экономической помощи. Страна становится изгоем, а её руководители нерукопожимаемыми в цивилизованном мире. Это настолько очевидный и легко просчитываемый путь, что не видит его только тот, кто засунул голову в песок в надежде, что все как-то само по себе рассосётся и неприятный жизненный момент завершится, если плотно закрыть глаза, а ещё лучше наложить на них повязку.

Венедиктова не хочет стать козой отпущения в этом гнусном цирке, но боюсь, что дело зашло слишком далеко и зелёная команда заигралась. Понимая в принципе реакцию цивилизованных стран на эти бредовые обвинения пятому президенту и их незаконные действия, зеленые гении мысли приняли решение предьявить подозрение Петру Порошенко на следующий день после перечисления денег Международным валютным фондом, чтобы не остаться с голой задницей в момент глубочайшего экономического кризиса и иметь возможность намазать на свой хлеб 35 миллиардов гривен, полученных от МВФ и пущенных на сомнительные дорожные проекты из фонда борьбы с пандемией.

Нет сомнений, что логика и ход событий в отношении возможного подозрения и задержания Порошенко задумываются и управляются из Москвы. Уверена, что требование репрессий в отношении пятого президента, патриота и защитника Украины происходят оттуда и заложены в пакет требований Путина к Зеленскому. Тем самым Путин добивается сразу нескольких стратегических задач. Удовлетворение личной мести Петру Алексеевичу за сопротивление агрессии, это урок всем непокорным, вздумавшим сопротивляться захватническим планам Кремля; ну и главное — лишение Украины поддержки США и Европы, прекращение финансовой и военной помощи, зачисление страны в позорный список стран-изгоев и, как следствие всего этого, развал украинского государства и переход под протекторат Москвы.

Зеленский верно идёт именно в эту ловушку. Возможно из-за недостатка собственного ума, возможно в надежде на какую-то обещанную ему призрачную уступку со стороны Кремля, возможно из-за личной ненависти к Порошенко, а скорее всего из-за всего сразу.

Этот путь ведёт только в одном направлении — к трагическому концу, как для самого Зеленского, так и Украины. И если в первом случае — мне все равно, то во втором — мы ещё поборемся. И не думаю, что проиграем.