Украденную работу Бэнкси обнаружили в Италии

В Италии нашлась работа уличного художника Бэнкси, украденная с двери парижского концертного зала «Батаклан».

Подробности операции представители итальянской полиции пообещали раскрыть на пресс-конференции в четверг. По словам местного прокурора Микеле Ренцо, работу Бэнкси нашли благодаря совместной операции итальянских и французских правоохранителей.

По данным СМИ, граффити осталось неповрежденным.

На похищенном рисунке изображена женщина, скорбящая о жертвах теракта 13 ноября 2015 года. Граффити появилось на двери «Батаклана» летом 2018 года.

После этого неизвестные похитили его, вырезав фрагмент двери при помощи болгарок.