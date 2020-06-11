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Украденную работу Бэнкси обнаружили в Италии

В Италии нашлась работа уличного художника Бэнкси, украденная с двери парижского концертного зала «Батаклан».
Подробности операции представители итальянской полиции пообещали раскрыть на пресс-конференции в четверг. По словам местного прокурора Микеле Ренцо, работу Бэнкси нашли благодаря совместной операции итальянских и французских правоохранителей.

По данным СМИ, граффити осталось неповрежденным.

На похищенном рисунке изображена женщина, скорбящая о жертвах теракта 13 ноября 2015 года. Граффити появилось на двери «Батаклана» летом 2018 года.

После этого неизвестные похитили его, вырезав фрагмент двери при помощи болгарок.

11 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Культура, Новости, Общество ﻿
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