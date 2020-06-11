Ученые разработали уникальный материал для скрепления поврежденных костей

Специалисты из Германии представили новый материал, с помощью которого можно будет скреплять кости. Ученые из Йенского университета Шиллера и из Вюрцбургского университета представили необычный цемент, умеющий самовосстанавливаться.

Они рассказали, что материал для заживления костной ткани удалось создать из цемента, в состав которого входят углеродные волокна, а также фосфат кальция.

В ходе разработке материала ученые установили, что углеродные волокна делают цемент очень устойчивым, трещины в костях очень быстро затягиваются, а фосфат кальция помогает формировать кости и обеспечивает вырастание в них кровеносных сосудов. Материал имеет очень жидкую консистенцию, и медики планируют вводить его в тела пациентов с помощью инъекций.

Более того, ученые подчеркнули, что этот материал — долговечный, и его не придется менять или извлекать из тела пациента. Специалисты уже успели провести успешное тестирование и подчеркнули, что такой цемент не представляет никакого вреда для здоровья человека. Немецкие ученые уверены, что цемент уже совсем скоро будет использоваться в производстве костных имплантов, также он прекрасно подойдет для замены несущих элементов скелета.