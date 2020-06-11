Ученые рассказали какая связь между группой крови и алкоголизмом

Специалисты из США утверждают, что группа крови может определить не только здоровье человека на протяжении его жизни, но и отношение к спиртным напиткам. Американские психологи проанализировали медицинские данные японских и американских пациентов, которые проходят лечение от алкоголизма или же стоят на учете в наркодиспансерах.

Оказалось, что примерно у половины всех алкоголиков 2 группа крови. Ученые провели масштабное исследование и выяснили, что такая склонность наблюдается из-за особенностей в работе надпочечников, из-за которых в крови всегда бывает дефицит глюкозы, и пациент пытается компенсировать это спиртными напитками.

Более того, исследователи установили, что практически все пациенты со 2 группой крови очень быстро снимают стресс при помощи алкоголя, в отличие от людей с другой группой крови. Такой способ снизить стресс со временем переходит в привычку, и многие люди со 2 группой крови становятся зависимыми от алкоголя.

Кроме того, в ходе этого исследования специалисты установили, что наименее восприимчивыми к алкоголю являются люди с 4 группой крови. Среди них наблюдается наименьшее число зависимых. Если говорить о людях с 3 группой крови, то алкоголизм негативно отражается на работе сердца. У пациентов со 2 группой крови ученые диагностировали частые заболевания кишечника и желудка.