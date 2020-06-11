Ученые нашли живого носорогого дракона

C.A. PUTRA ET AL / TAPROBANICA: THE JOURNAL OF ASIAN BIODIVERSITY, 2020, ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI GENOVA 56, PL. VI

Спустя время пресмыкающееся нашли повторно, но уже мертвым. Тело ящерицы с рогом на морде было найдено в 2018 году биологом Чайрунас Адха Путра. До этого некоторые ученые предполагали, что вид уже вымер. После того, как находка была обнаружена, ученые создали экспедицию по поиску носорогих драконов.

Биолог Путра вновь отправился на остров: на одном из деревьев он обнаружил ярко-зеленую рептилию. Ученый измерил животное, сфотографировал и понаблюдал за его поведением, прежде чем отпустить на волю. Анализ подтвердил, что найденная мертвая ящерица, образец из музея и замеченные живые особи были представителями одного вида.