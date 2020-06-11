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Самым ожидаемым сиквелом 2021 года стал «Веном 2»

Самым ожидаемым сиквелом 2021 года стал "Веном 2"

Картина получила подзаголовок Let There Be Carnage, то есть «Да будет резня», но в оригинале содержится непереводимая игра слов.
Как передает ComicBook, известный ресурс Fandom, предоставляющий платформу для всевозможных фанатских вики-проектов, запустил на своей странице в Twitter голосование с целью определить самый долгожданный сиквел 2021 года — проголосовать в комментариях за своего фаворита мог каждый желающий пользователь.

Среди участников импровизированного конкурса оказались, например, такие блокбастеры, как «Форсаж 9», «Матрица 4» и «Человек-паук 3», но победу довольно неожиданно одержал «Веном 2» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном.

Полный список самых громких сиквелов 2021 года по версии Fandom выглядит так: «Форсаж 9» (1 апреля), «Матрица 4» (20 мая), «Мир Юрского периода: Власть» (10 июня), «Веном 2» (24 июня), «Космический джем 2» (15 июля), «Человек-паук 3» (5 ноября), «Фантастические звери и где они обитают 3» (11 ноября), «Миссия: невыполнима 7» (18 ноября), «Аватар 2» (16 декабря), «Шерлок Холмс 3» (22 декабря).

Режиссером «Венома 2» станет Энди Серкис, который сменит на этом посту постановщика первой части Рубена Фляйшера.

11 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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