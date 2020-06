Самым ожидаемым сиквелом 2021 года стал «Веном 2»

Картина получила подзаголовок Let There Be Carnage, то есть «Да будет резня», но в оригинале содержится непереводимая игра слов.

Как передает ComicBook, известный ресурс Fandom, предоставляющий платформу для всевозможных фанатских вики-проектов, запустил на своей странице в Twitter голосование с целью определить самый долгожданный сиквел 2021 года — проголосовать в комментариях за своего фаворита мог каждый желающий пользователь.

Среди участников импровизированного конкурса оказались, например, такие блокбастеры, как «Форсаж 9», «Матрица 4» и «Человек-паук 3», но победу довольно неожиданно одержал «Веном 2» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном.

Полный список самых громких сиквелов 2021 года по версии Fandom выглядит так: «Форсаж 9» (1 апреля), «Матрица 4» (20 мая), «Мир Юрского периода: Власть» (10 июня), «Веном 2» (24 июня), «Космический джем 2» (15 июля), «Человек-паук 3» (5 ноября), «Фантастические звери и где они обитают 3» (11 ноября), «Миссия: невыполнима 7» (18 ноября), «Аватар 2» (16 декабря), «Шерлок Холмс 3» (22 декабря).

Режиссером «Венома 2» станет Энди Серкис, который сменит на этом посту постановщика первой части Рубена Фляйшера.