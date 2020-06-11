Рита Ора показала горячие фото с тренировки

Звезда продемонстрировала полуобнаженную, обтянутую мягким топом грудь, перед началом домашней тренировки.

Популярная британская певица Рита Ора снялась в сексуальном образе для занятия спортом. Снимком она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Ора позирует в лосинах пастельно-розового цвета и коротком белом спортивном топе. Также звезда решила не снимать перед тренировкой множество золотистых цепочек и украшений с шеи.

На одном кадре певица лежит на спине и показывает язык. На втором снимке Ора стала на колени, продемонстрировав свою грудь крупным планом.

Пост собрал почти 422 тысячи лайков. Подписчики певицы отметили, что она отлично выглядит без макияжа и является для них примером для подражания.