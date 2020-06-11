Продажи российской нефти рухнули более чем в два раза

По итогам апреля выручка российских компаний от экспорта сырой нефти составила 4,4 миллиарда долларов. По сравнению с мартом она снизилась без малого на 40 процентов.

При этом физический объем поставленной за рубеж нефти в апреле, напротив, вырос на пять процентов — до 21,8 миллиона тонн. Снижение доходов объясняется резким падением мировых цен на нефть после мартовского разрыва сделки ОПЕК+.



Согласно данным Минфина, средняя цена барреля нефти марки Urals в апреле 2020 года составила 18,2 доллара, что в 3,9 раза меньше прошлогодних показателей.

Выручка от экспорта нефтепродуктов в апреле снизилась в 1,8 раза — до 3,1 миллиарда долларов. Физический объем экспорта сократился на 5,5 процента — до 10,9 миллиона тонн.