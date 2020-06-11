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По песням Лайонела Ричи снимут фильм

Студия Disney приступила к разработке нового мюзикла «All Night Long» («Всю ночь напролёт») на основе песен Лайонела Ричи. Об этом сообщает портал Variety.

Известно, что музыкант предлагал идею снять картину еще в январе, однако одобрение проект получил только сейчас. Ричи станет продюсером ленты, а сценарий напишет автор «Безумно богатых азиатов» Пит Чиарелли.
По данным портала, картина не станет фильмом-биографией Ричи, а получит самостоятельный сюжет.
Дата выхода картины пока не называлась.

11 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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