Очередной позорный день СССР. 86 лет назад было создано украинское отделение ГУЛАГа

Вчера,10 июня 1934, то есть, ровно 86 лет назад, постановлением НКВД создали украинское отделение ГУЛАГа (Главное управлений трудовых лагерей). В лагерях, где были нечеловеческие условия проживания, люди отбывали наказание за мелкие нарушения.

Туда попадали деятели Украинской народной республики, ученые и художники, священники, крестьяне и рабочие. Всех их называли «классово враждебными элементами» или представителями «украинского буржуазного национализма». Все они были обречены на медленную смерть на лесопильнях, штольнях, строительстве.

Историк Виктор Таран отмечает, что контингент ГУЛАГа стремительно рос. Если на 1 июля 1937 года в лагерях находилось 788 тыс. человек, то в апреле 1938 – уже более 2 миллионов человек. В общем 18 млн человек прошли через советские лагеря и колонии в период с 1929 по 1953 год. Вместе с военнопленными, «спецпоселенцами» вырисовывается страшная картина – 28,7 миллиона человек прошли «очищение» в ГУЛАГе. ГУЛАГ был, в первую очередь, трудовым лагерям. Люди работали там за самую дорогую плату – за свою жизнь.

Историк подчеркивает, однако выживали не все. Количество умерших в ГУЛАГе в период с 1918 по 1956 год – от 1,2 до 1,7 миллионов. По состоянию на начало 1950-х годов украинцы составляли пятую часть узников ГУЛАГа. В лагерях их насчитывалось 362,6 тысяч, в колониях – почти 143,6 тыс. человек. Как видим, величие Советского Союза базировалась на всеобъемлющей рабской эксплуатации граждан.