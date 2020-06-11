Недели моды в ближайшее время будут проходить в Instagram

Пока недели моды можно проводить лишь в digital-пространстве, Instagram решил помочь дизайнерам и брендам организовать онлайн-показы в социальной сети.

Команда разработчиков приложения вместе с вице-президентом по партнерствам в сфере моды Евой Чен выпустила 13-страничное руководство, которое поможет провести виртуальное фэшн-шоу на платформе Instagram.

Чен дала рекомендации, как направлять приглашения vip-гостям и наиболее эффективно показать коллекции, как взаимодействовать с инфлюенсерами, чтобы получить большие охваты, как проводить само шоу и брать интервью на бэкстейдже, и поделилась другими полезными советами.

Таким образом, компания хочет стать своего рода хабом для проведения цифровых фэшн-шоу. При этом Чен особо подчеркнула, что соцсеть не стремится стать альтернативой привычным Неделям моды.

По словам Чен, компания также работает над инструментами, которые позволят сделать контент предстоящей Недели моды более заметным для пользователей в приложении.

Аналитики отмечают, что за период всеобщей самоизоляции активность в аккаунтах модных брендов в Instagram выросла на 70%. Но, несмотря на статистику, организаторы Недель моды в Лондоне, Париже и Милане пока планируют проведение показов на других онлайн-платформах.