На пункте пропуска Шегини образовались огромные очереди

На единственном пешем переходе через границу Украины и Польшы, который остался работать на сегодняшний день, 11 июня очереди достигли 400 человек. Об этом информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники также подчеркнули, что задержки в оформлении возникают на польской стороне из-за карантинных мероприятий.

В сообщении также добавили: «Как результат, гражданам после прохождения всех видов контроля на выход из Украины приходится по несколько часов ожидать, чтобы попасть на территорию Республики Польша. Ситуационно перед польским пунктом пропуска возникает значительное накопление лиц, иногда в очереди одновременно может находиться несколько сотен человек».

В результате огромных очередей в ведомстве призвали граждан Украины при планировании путешествия в Республику Польша выбирать для пересечения границы автомобильные пункты пропуска.

Каждый день через пункт пропуска Шегини следует от 2,5 до 3 тысяч человек.