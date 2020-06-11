На дне океана нашли загадочный фиолетовый шар

Во время плавания у побережья Калифорнии океанологи наткнулись на странный фиолетовый пузырь — форму жизни, которая никогда ранее не встречалась ученым. Об открытии сообщает Smithsonian.

Экспедиция проходит на корабле Nautilus. Светящийся фиолетовый комок составляет пять сантиметров в диаметре. Ученые предположили, что ими обнаружен новый вид оболочников, книдарий или голотурий. Также они не исключают, что шар представляет собой ранее неизвестную форму жизни, для идентификации которой понадобится несколько лет.

Океанологи отправили ко дну робота, который с помощью вакуумной системы засосал шар на борт корабля. Там существо начало разворачиваться, разделяясь на две створки.

Целью экспедиции Nautilus является осмотр и картографирование национального парка Островов Чаннел, площадь которого составляет 1009 квадратных километров. Малоизученные глубоководные экосистемы вокруг островов и стали местом назначения экспедиции, нашедшей фиолетовый шар.