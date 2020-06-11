«  
  »

Модель Victoria’s Secret поделилась пляжным фото в бикини и восхитила фанатов

Шведская модель и одна из «ангелов» бренда Victoria’s Secret Эльза Хоск попозировала в бикини на пляже. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 31-летняя знаменитость запечатлена в купальнике с принтом в розово-голубую полоску. Свой образ Хоск дополнила шелковым платком, который она повязала на голову.

«Давайте продолжать меняться, заботиться, учиться и любить друг друга и наш дом, планету Земля», — подписала она пост, который набрал почти 292 тысячи лайков.

Подписчики восхитились внешним видом супермодели. «Прекрасный ангел», «Очень красивый купальник!», «Вау! Потрясающая!», «У тебя невероятное тело», «Выглядишь идеально», — комментировали они.

11 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  