Крымчане должны готовиться к лимитированной подаче питьевой воды

Заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк считает, что запасы водохранилищ Крыма настолько малы, что летом придется объявлять чрезвычайную ситуацию на полуострове.

«Сегодняшние запасы в крымских водохранилищах настолько маленькие, что летом наверняка придется объявлять чрезвычайную ситуацию не только в степном Крыму и на востоке полуострова, а и в других районах. Крымчане должны готовиться к лимитированной подаче питьевой воды», – сказал Яцюк.

При этом он раскритиковал новый проект крымских ученых по добыче дополнительных запасов пресной воды для полуострова, которые находятся под верхним уровнем рек и стекают в море.

«На мой взгляд, коллеги-географы просто нашли очередной информационный повод, чтобы успокоить местное население: мол, вода есть, только ее нужно найти и взять. Подрусловый сток действительно существует, другой вопрос: какие у него объемы?

Вода не может браться из ниоткуда, и если в бассейне реки не выпадают осадки, то стоки не формируются ни в основном русле, ни под ним. Так что тут я вижу манипуляцию: потребности Крыма никак нельзя компенсировать использованием этого подруслового стока. К тому же началось лето, когда температура повышается, объемы испарений увеличиваются», – отметил Яцюк.