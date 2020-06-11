Корпорация Danone отреагировала на критику своего рекламного ролика

Французская корпорация Danone прекратила трансляцию рекламы своей продукции с народным артистом РФ Михаилом Пореченковым в России. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.Он назвал это хорошими новостями для украинцев.

«Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция», – написал сегодня Шамшур в своем «Твиттер».

Накануне украинский дипломат в той же соцсети возмутился, увидев новый ролик рекламы йогурта Actimel, в которой снялся известный актер. Он считает, что большой бизнес должен быть более ответственным в выборе персонажей для своих рекламных кампаний.