«  
  »

Корпорация Danone отреагировала на критику своего рекламного ролика

Французская корпорация Danone прекратила трансляцию рекламы своей продукции с народным артистом РФ Михаилом Пореченковым в России. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.Он назвал это хорошими новостями для украинцев.

«Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция», – написал сегодня Шамшур в своем «Твиттер».

Накануне украинский дипломат в той же соцсети возмутился, увидев новый ролик рекламы йогурта Actimel, в которой снялся известный актер. Он считает, что большой бизнес должен быть более ответственным в выборе персонажей для своих рекламных кампаний.

11 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Политика, Украина ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  