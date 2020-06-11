Кому из знаменитостей удалось избежать наказания за ДТП и даже смертельные аварии

Большие деньги и хорошие адвокаты помогают известным людям избегать серьезного наказания в том числе и за смертельные аварии.

22 октября 2018 года актер Леонид Ярмольник стал виновником аварии в центре столицы. И хотя любимчик публики был трезв и обошлось без жертв, в результате ДТП серьезно пострадало четыре автомобиля. Изначально г-н Ярмольник отделался штрафом в размере 500 рублей. Но впоследствии на него подала в суд Федеральная служба охраны, «Мерседес» которой получил значительные повреждения в результате происшествия. Спецслужба требовала от артиста возмещение ущерба в размере более 830 000 рублей. Страховая компания не смогла покрыть все расходы на восстановление дорогой иномарки, на что представители Ярмольника заявили, что ремонтные работы были неоправданно дорогими. Но впоследствии истец все же добился через суд компенсации в полном объеме.

Годом ранее — 27 февраля 2017-го — актриса Людмила Поргина, супруга Николая Караченцова, совершила ДТП в Подмосковье. В результате происшествия ее автомобиль опрокинулся. И хотя в момент инцидента Заслуженная артистка РФ находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения, жертв не было. Примечательно, что рядом с ней на пассажирском кресле был и сам Караченцов, который не пострадал. По решению суда Людмила была лишена водительского удостоверения сроком на 1,5 года и оштрафована на 30 000 рублей.

В 2011 году писатель Эдвард Радзинский вылетел на встречку в Подмосковье. В результате погибла пассажирка протараненного им авто. Радзинского признали виновным, завели уголовное дело, впоследствии прекращенное по амнистии. Правда, автору множества исторических произведений все равно пришлось выплатить отцу покойной 2 млн. рублей. Заметим, что суд не полностью удовлетворил требование истца, изначально претендовавшего на 10 млн. в качестве компенсации морального вреда.