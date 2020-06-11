ДТП с музыкантом Константином Меладзе случилось на Украине в 2012-м. Двигаясь по трассе, он насмерть сбил молодую даму. Сообщалось, что она переходила дорогу по пешеходному переходу, а Меладзе ехал с превышением скорости. Ему грозило до 8-и лет тюрьмы. Но продюсера оправдали: каким-то образом выяснилось, что женщина пересекала шоссе рядом с переходом, а не по нему, а Константин ПДД не нарушал.

Кроме того, в разные годы сбивали людей (правда, не насмерть) телеведущий Леонид Якубович, музыкант Гарик Сукачев, актер Дмитрий Дюжев, биолог Николай Дроздов.Никакого серьезного наказания никто из них не понес.