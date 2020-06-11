Коломойский продает Украине российский уголь

Государственная компания «Центрэнерго» через фирмы-посредники, которые связаны с олигархом Игорем Коломойским, покупает уголь с наценкой у ​​России и «ДНР», пока украинские шахтеры вынуждены сидеть без зарплаты. Об этом рассказали журналисты после расследования.

По их данным, с лета 2019 года «Центрэнерго» развернула бурное сотрудничество со структурами прямо или косвенно связанными с олигархом. Госкомпания начала покупать у них топливо и эксклюзивно продавать им электроэнергию, а у Коломойского появилось новое амплуа — он начал торговать углем, преимущественно российским, и с государственной компанией «Центрэнерго».

Угольные соглашения оформлялись через ряд частных фирм. Ни одна из них не записана на Коломойского, но они имеют признаки аффилированности. Эти фирмы покупали российский уголь, накидывали маржу и продавали «Центрэнерго».

«То есть государственная энергетическая компания Украины финансирует своими деньгами российский угольный бизнес, а зарабатывают на посредничестве фирмы с орбиты Коломойского», — подчеркнул журналист.

Рекордсмен по поставкам угля на «Центрэнерго» из Коломойского пула компаний — «Синтез Ойл». Ее кипрских основателей внесла в перечень подконтрольных Коломойскому даже Государственная налоговая служба. На портале публичных финансов обнародованы 11 договоров между Центрэнерго и «Синтез Ойл».

С сентября 2019 года «Центрэнерго» приобрела у компании импортного угля на 1 млрд 600 млн грн.