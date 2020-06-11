Коломойский подписал договор с Кремлем в обмен на защиту

Я редко себе такое позволяю, но в этот раз оналитега на грани конспироложества. Извините, но удержаться не могу, это сильнее меня.

Я о новой структуре собственности Плюсов. Уже много обсуждений и анализов видел. Но везде упускается ключевой, на мой взгляд, момент. А зачем это Коломойскому?

Плюсы это главное оружие Бени, причем масштаба ЯО. И его влияние на Зеленского в немалой степени связано с этим инструментом. Плюсы это главный козырь Коломойского в любом политическом торге. И вот он уступает часть контроля над ним Медведчуку. Ключевой вопрос должен быть «Зачем?» Потому что зачем это Медчедчуку, Кремлю и т.д. понятно и так. А вот зачем Бене?

Что он просто продал долю в Плюсах за деньги я не верю. Он далеко не в такой финансовой жопе, чтобы продавать главный козырь. А адекватную цену (адекватную именно козырю, а не рыночному активу) никто не даст. Значит цена не финансовая.

Что настолько важного мог предложить Коломойскому Медчедчук? Я не вижу у Медведчука ничего, за что стоило бы впускать в Плюсы. А значит, второй стороной сделки не сам Медведчук является.

И из реалистичных вариантов у меня остается только Кремль. В условиях серьезных проблем с правоохранительной системой США, Беня в качестве меры безопасности или страховки для себя выбрал Кремль. И окончательно сделал на Путина ставку. Что ему там обещали в Кремле уже даже не важно, это только ему интересно. Но это означает, что Беня уже не просто решил шатать ситуацию, а однозначно сливать нас под Москву.

Выглядит абсолютно алармистски и паникерски, но я не вижу никакого другого объяснения. Очень надеюсь, что у всех будут основания надо мной поиздеваться по поводу этого поста. И что я таки окажусь паникером, а решение значительно проще и менее опасное.

Никита Соловьев