«Газпром» продолжает терять долю на европейском газовом рынке

«Газпром» продолжает терять долю на европейском газовом рынке, уступая его Норвегии и производителям СПГ.

По итогам мая поставки российского газа на трех основных экспортных маршрутах — «Северный поток», «Ямал-Европа» и украинский коридор через Ужгород — упали более чем на 20%, сообщает в «Мониторинге» Центр энергетики «Сколково».

На электронной торговой площадке «Газпром экспорта» за первые 20 дней мая было продано всего 1 млрд кубометров топлива, а в конце месяца трубопровод «Ямал-Европа» был остановлен полностью.

Российский газ уступает рынок сжиженному: поставки СПГ в газотранспортную систему Европы за 26 дней мая выросли на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Норвегия — третий ключевой поставщик — снизила прокачку, но заметно меньше, чем «Газпром», — на 12%, или 1 млрд кубов.

