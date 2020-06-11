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«Газпром» продолжает терять долю на европейском газовом рынке

«Газпром» продолжает терять долю на европейском газовом рынке, уступая его Норвегии и производителям СПГ.
По итогам мая поставки российского газа на трех основных экспортных маршрутах — «Северный поток», «Ямал-Европа» и украинский коридор через Ужгород — упали более чем на 20%, сообщает в «Мониторинге» Центр энергетики «Сколково».
На электронной торговой площадке «Газпром экспорта» за первые 20 дней мая было продано всего 1 млрд кубометров топлива, а в конце месяца трубопровод «Ямал-Европа» был остановлен полностью.

Российский газ уступает рынок сжиженному: поставки СПГ в газотранспортную систему Европы за 26 дней мая выросли на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Норвегия — третий ключевой поставщик — снизила прокачку, но заметно меньше, чем «Газпром», — на 12%, или 1 млрд кубов.

За январь-апрель доля «Газпрома» в поставках основных внешних экспортеров газа в Европу («Газпром», Норвегия, СПГ, Алжир, Ливия) снизилась до 35%. В прошлом году это было около 40%, а ранее — более 45%. «Падение, прежде всего, связано с возросшей конкуренцией со стороны СПГ», — констатируют эксперты «Сколково», передает Финанс.ру.

Российский газ по долгосрочным контрактам стал невыгоден потребителям, которые могут покупать партии на спот-рынке по исторически минимальным ценам: в мае на голландской площадке TTF газ с поставкой на следующий день стоил 45 долларов за тысячу кубометров (1,3 доллара за миллион БТЕ), а на британской NBP — 40 долларов. Это ниже, чем внутренние цены на газ во всех регионах РФ, кроме Ямало-ненецкого АО.

Собственные хранилища «Газпрома» в Австрии, Германии, Нидерландах заполнены уже почти под завязку — на 85-95%, и прокачивать дополнительные объемы в них рискованно.
В целом европейские ПХГ на 27 мая были заполнены на 71%. Если темпы закачки сохранятся, свободные мощности — порядка 31 млрд кубометров — будут исчерпаны через 58 дней.
Порядка 13 млрд кубометров свободной емкости осталось в ПХГ Украины. С учетом низких цен — около 10 долларов за цикл хранения — европейские трейдеры, вероятно, попробуют перекачать лишний газ туда. Для «Газпрома», впрочем, такая возможность ограничена вследствие «рисков из юридической плоскости», предупреждают в «Сколково».

По прогнозам агентства, стоимость газа на голландском хабе TTF сохранится на уровне 66 долларов за тысячу кубометров в течение лета и поднимется до 100 долларов лишь в конце четвертого квартала. Это в 1,5 раза ниже средней цены прошлого года и 2,6 раза меньше, чем в 2018-м году.

11 июня, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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