Эстония обвинила Россию во вторжении в свое воздушное пространство

В Эстонии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. Эстонский МИД вызвал посла РФ для объяснений и передает ему ноту протеста.

Как сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии, самолет TU 204-300 приблизился к острову Вайндлоо и задержался там в течение минуты. Транспондер был включен, но экипаж не предоставил план полета и не выходил на связь с диспетчерами в Эстонии.

Отмечается, что это первый случай в 2020 году, когда российский самолет вторгся в небо Эстонии.