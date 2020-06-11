Эмма Уотсон выступила в поддержку трансгендерных людей и наехала на автора «Гарри Поттера»

Пост, опубликованный на днях британской писательницей Джоан Роулинг в твиттере, в котором она, как посчитали многие, оскорбила трансгендеров, продолжают активно обсуждать в сети. Свою поддержку трансгендерам уже оказала звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф, а теперь к нему присоединилась и его 30-летняя коллега Эмма Уотсон. Вчера она обратилась к своим поклонникам в твиттере, и, хотя не упомянула Роулинг и ее публикацию, было очевидно, что это была ответная реакция на пост писательницы.

Трансгендерные люди — те, кем они себя считают. Они заслуживают того, чтобы жить своей жизнью, не подвергаясь постоянным сомнениям или утверждениям, что они не те, кем себя считают. Я хочу, чтобы мои трансгендерные фолловеры знали, что я, а также многие другие люди по всему миру видят их, уважают и любят их такими, какие они есть,

— написала она.

Напомним, что негодование Роулинг вызвала статья с формулировкой «люди, которые менструируют». Она высказала мнение, что обычно таких людей называют женщинами. Критике ее подвергли за то, что у трансгендерных мужчин тоже бывает менструация, а такая фраза используется как раз затем, чтобы не оскорбить трансгендеров.

На Роулинг обрушились с критикой, обвинив ее в невежестве, нетолерантности и грубости. После потока негатива, с которым столкнулась писательница, автор книг о Гарри Поттере написала эссе, в котором выразила беспокойство по поводу распространения трансактивизма. В нем она призналась, что в первом браке с португальским тележурналистом Жоржем Арантишем пережила сексуальное насилие. Она объяснила, что вспомнить об этом периоде своей жизни ее как раз заставила травля в соцсетях из-за ее высказываний о трансгендерах.

Подавленная безжалостными нападками трансактивистов в социальных сетях, я провела большую часть дня в тяжелых мыслях, поскольку воспоминания о сексуальном насилии, которому подверглась в 20 лет, нахлынули. Я отреагировала на унизительные слова, сказанные в адрес женщин. Я говорила о важности пола и до сих пор расплачиваюсь за это. Меня обвинили в трансфобии, назвали последними словами, требовали избить меня и убить, — заявила она.

Джоан Роулинг