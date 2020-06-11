Элизабет Херли отметила 55-летие в ванной

Вчера британской актрисе Элизабет Херли исполнилось 55 лет. По этому случаю она опубликовала в своем инстаграме новый кадр — на нем она позирует в ванне, наполненной пеной, — и сама себя поздравила с праздником.

С днем рождения меня! Это пятый день рождения, который мы отпраздновали за время самоизоляции с моей семьей, включая 80-летие моей матери и 18-летие моего сына. Я благодарна за то, что счастлива и здорова, за то, что у меня лучшая семья и друзья. Надеюсь, что скоро начнется настоящая жизнь, — подписала она кадр.

Поздравил свою мать и ее сын Дэмиан, который становится все больше на нее похож.

С днем рождения моего близнеца! Моя сообщница навсегда! Я люблю тебя, мама, — написал он.

День рождения Херли отметила с семьей в своем доме в поместье Херефордшир, где она живет с мамой и сыном. Несмотря на то что эпидемиологическая обстановка не позволила Элизабет устроить пышную вечеринку, расстроенной она не выглядела и с удовольствием отдыхала на природе со своими близкими и любимыми питомцами. Как отметили ее поклонники, загородная жизнь ей идет на пользу.

С днем рождения, Элизабет! С твоим 35-летием!

— написал ей один фолловер.