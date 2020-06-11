Денис Шмыгаль обьяснил будут ли ужесточать условия карантина в Украине

На состоявшемся сегодня брифинге глава Кабинета министров Денис Шмыгаль не исключил варианта усиления карантинных ограничений в Украине, если в более, чем десяти областях, ухудшится эпидемиологическая ситуация. В том числе, со слов премьера, в ближайшее время правительство не собирается изменять систему управления карантином.

«На сегодняшний день мы очень плотно с регионами, где происходит ухудшение ситуации. Тем не менее, мы понимаем, как этим управлять. Те параметры, по которым выбираются те или иные меры по смягчению или усилению карантина, они прописаны, они действенны.

Сегодня это эффективный инструмент для принятия решений. Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином. Если в критическом количестве областей будет ухудшение — это 10 и более областей, это будет поводом для принятия решения об усилении в государстве», — сказал Шмыгаль.

Как уже ранее сообщалось, за прошлые сутки в Украине зафиксировали антирекорд- коронавирусом заболели 689 человек.

С учетом этого факта в Минздраве пообещали принять меры. Больше всего случаев зафиксировано во Львовской, Киевской и Ровенской областях, а также в Киеве.