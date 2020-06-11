Борис Грызлов возмущен,что переговоры в ТКГ пошли не по плану

Представитель Кремля в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Киев в отказе обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также фактическом выходе из «Минского процесса».

«Киев не намерен обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины. Украина решила вести переговоры с людьми, которых сама назначила. Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса», — сказал политик.

К тому же, Грызлов обвинил власти Украины в саботаже процесса обмена пленными на Донбассе и назвал провокацией открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе.

«Мы видим, что киевские власти продолжают курс на обострение ситуации в Донбассе. Украина преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемых лиц, отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее», — добавил Грызлов.