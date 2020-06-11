Археологи обнаружили древний ассирийский дворец

Немецкие ученые, которые работали в Ираке, обнаружили на территории мечети дворец времен Ассирийской империи. Отмечается, что мечеть была взорвана террористами в 2014 году.



Исследователи из Гейдельбергского университета получили доступ к руинам этой мечети, которая сама по себе была памятником культуры и истории. Однако при тщательном исследовании оказалось, что ранее на этом месте располагалось еще более древнее сооружение. По мнению ученых, несколько тысяч лет назад здесь находился дворец Ассирийской империи.

Были обнаружены четыре рельефа с фигурами. Дворцовые ворота высотой в несколько метров с высокими порогами и изображениями крылатого быка.