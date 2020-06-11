Госдолг США превысил 26 триллионов долларов Борис Грызлов возмущен,что переговоры в ТКГ пошли не по плану » Amazon на год запретила полиции США использовать свою технологию по распознаванию лиц Корпорация Amazon на один год запретила полицейским департаментам США использовать технологию Amazon Rekognition, которая позволяет среди прочего распознавать лица. Компания отметила, что организации, которые занимаются розыском детей, спасением жертв торговли людьми, воссоединением пропавших людей с их семьями, смогут продолжить использовать технологию. В Amazon подчеркнули, что ранее выступали за то, чтобы на уровне правительства ввести более строгие правила, регулирующие использование технологии распознавания лиц. В компании считают, что годичный мораторий даст Конгрессу США достаточно времени, чтобы подготовить такие правила.

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