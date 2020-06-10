Жена убитого Ефремовым водителя отказалась от мировой

Вдова жителя Рязани Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Еферемова, — Ирина Стерхова — стала героиней программы на центральном российском канале. Она рассказала, как узнала об аварии, и заявила, что не хочет мировой с артистом.

Ведущий спросил у Ирины Михайловны, какого наказания она хотела бы для Ефремова. «Я не хочу никакой мировой. Не хочу. Пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка, а большая. Потому что правильно сказали: все равно найдут льготы, найдут отмазки. Хотя бы из двенадцати половину действительно пусть посидит», — ответила вдова Сергея Захарова.

Женщина призналась, что до сих пор ждет мужа домой и не верит в его смерть, хотя сама работала в реанимации и когда узнала о характере травм Сергея, поняла, что ситуация критическая. Такую же позицию — Ефремов должен ответить по закону в полной мере — заняли сыновья погибшего.