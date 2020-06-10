Зеленский пообещал осуществить главную мечту Путина — раздел Украины

Зеленский сможет осуществить главную мечту Путина — раздел Украины, благодаря тому, что новый законопроект от его имени позволит сделать это уже до конца года. Новые правила проведения всеукраинского референдума позволят с легкостью отторгать любые территории Украины, просто минуя Конститутцию. Об унитарности Украины придется забыть — это именно то, чего хотят в Кремле из всех сил, и что осуществит президент, выбранный «зеленым большинством».

Законопроект о всеукраинском референдуме №3612, внесенный президентом в Верховную Раду, предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.

Источник: текст законопроекта, пояснительная записка к законопроекту

Дословно текст проекта закона: «1. Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также о правосудии, в общем 38 статей – ред.);

2) общегосударственного значения;

3) об изменении территории Украины;

4) о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями».

Детали: Вместе с тем всеукраинский референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

исходник документа

Упомянутый «раздел I Конституции» — это об унитарности, языке и других принципиальные вещах.

Инициировать референдум могут политические партии или общественные организации, зарегистрированные в ЦИК. Голосование может быть электронным, для чего нашему министру Михаилу «роль кибербезопасности преувеличена» Федорову предложать сделать соответствующую систему с дырками.

Пока звучит как кошмар.

P.S. Зацените также, что народу после соответствующей пропагандистской обработки «да нафиг нам тот Крым?!» позволят принимать решения о территориальной целостности государства, но относительно налогов — нет, референдум низзя. Опасно позволять народу решать, сколько денег отдавать зелёной власти. Нет гарантий, что какая-либо пропаганда может помочь населению справиться с ощущением пустого кармана.