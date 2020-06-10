Зеленский идет на поводу у Кремля и планирует прямые переговоры с ОРДЛО

Украинский журналист и блогер Александр Костюк пишет на своей странице в соцсети Facebook, то, что происходит в стране больше похоже на какую-то профанацию, имитацию процессов. Взять, к примеру, вчерашнюю новость о представителях ОРДЛО в Минской ТКГ, которых назначил первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

«Хорошо еще, что представителей ОРДЛО не уборщица из ОП назначает. Не мешало бы еще пророссийского Лукьянченко назначить», – написал журналист. Он добавляет, на самом деле, отбор, скорее всего, делали настоящие кураторы, делали продумано, чтобы порадовать и усыпить украинское общество, только с этой целью.

Костюк отмечает, дело в том, что по большому счету, Кремлю абсолютно все равно, кто именно будет «представлять» ОРДЛО. Кремлю нужен сам факт прямых переговоров Киева и ОРДЛО, что Зеленский, Ермак и Резников и выполняют.

Ну, а наивные украинцы имеют возможность пообсуждать и поспорить, насколько хорошие, красивые и патриотические «представители» ОРДЛО, назначенные Ермаком-Резниковым-Путиным.