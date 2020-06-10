В Украине будет введен налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль

Заместитель главы исполнительного комитета реформ Ольшанский Александр заявил , что Нацсовет реформ на первом заседании будет рассматривать введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Он отметил: «Если говорить простыми вещами, это значит следующее: если ты реинвестируешь деньги, ты не платишь налог. Налог платится только, если эти деньги расходуются и выводятся дивидендам».

Согласно мнению Ольшанского, кризис является подходящим временем для введения данного налога. Представители МВФ были всячески против данного налога, но уже сейчас вся ситуация изменилась.

Ольшанский добавил: «Предприятия задекларируют очень большие убытки из-за карантина. Если мы сейчас сделаем новый подсчет, то выяснится, что прогнозы по налогу на прибыль в 2020, 2021, а может, и в 2022 году будут существенно пересмотрены. Мы получим меньше налога».

Налог на выведенный капитал, согласно его мнению, будет стимулировать внутренние инвестиции. Эксперт добавил: «Мы должны вытащить себя за волосы сами из этого кризиса. В Украине достаточно людей, которые могут инвестировать, нужно только две вещи: чтобы они верили в будущее и чтобы они знали, что их инвестиции будут защищены».