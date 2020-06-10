В США заплатили 50 миллионов человеку,сообщившему о махинациях с курсом доллара одним из банков

Тайный информатор в США получил вознаграждение в 50 миллионов долларов за предоставленные доказательства махинаций.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заплатила частному лицу. Вознаграждение получил человек, сообщивший о махинациях банка с курсами валют.

В США контроль за рынком ценных бумаг осуществляет специальное агентство, учрежденное еще во времена Великой депрессии — The United States Securities and Exchange Commission (SEC), или Комиссия по ценным бумагам и биржам США. SEC выполняет три функции: — защищает инвесторов; — поддерживает честность, порядок и эффективность рынка; — способствует накоплению капитала.

Одним из способов, к которым прибегает SEC для обеспечения этих трех функций, является использование осведомителей. Речь идет не о работе с секретными агентами — у комиссии существует вполне открытая программа по привлечению информаторов, которые тоже получают защиту и анонимность.

SEC запустила программу по привлечению осведомителей летом 2010 года, и за прошедшие десять лет такой метод не раз доказывал свою эффективность. За этот период комиссия в сумме заплатила осведомителям сотни миллионов долларов, а крупнейшие индивидуальные выплаты исчисляются десятками миллионов.