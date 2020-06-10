В сожженной в Ливии мечети есть надписи на русском языке

На стенах сожженной в Ливии мечети обнаружены нацистская символика и надписи: «Я вижу мечети на русской земле, а лучше бы видел их в адском огне», «В цветах «Зенита» нет черного» и «Зенит» – чемпион».

Libyan Observer делает на основании этого вывод, согласно которому к сожжению мечети якобы причастны бойцы частной военной компании «Вагнер».

В Ливии идет гражданская война. Ливийская национальная армия под руководством маршала Халифы Хафтара, поддерживаемая Москвой, воюет против правительства национального согласия, поддерживаемого Турцией и США.

https://www.9tv.co.il/item/14795