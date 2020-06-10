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В сожженной в Ливии мечети есть надписи на русском языке

Российские наемники в Ливии: Кремль откровенно нарывается - Главком

На стенах сожженной в Ливии мечети обнаружены нацистская символика и надписи: «Я вижу мечети на русской земле, а лучше бы видел их в адском огне», «В цветах «Зенита» нет черного» и «Зенит» – чемпион».

Libyan Observer делает на основании этого вывод, согласно которому к сожжению мечети якобы причастны бойцы частной военной компании «Вагнер».

 

The Libya Observer@Lyobserver

#Russia’s Wagner mercenaries burned down Niffati Mosque in Ein Zara, south #Tripoli, and sprayed anti-Islam graffiti on the wall: “I see mosques on Russian soil, but it would be better to see them in hellfire”.

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3:08 PM — Jun 7, 2020
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В Ливии идет гражданская война. Ливийская национальная армия под руководством маршала Халифы Хафтара, поддерживаемая Москвой, воюет против правительства национального согласия, поддерживаемого Турцией и США.

https://www.9tv.co.il/item/14795

10 июня, 2020 | Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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