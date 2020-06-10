В Швеции установлен человек, убивший премьера Улофа Пальме

Шведская прокуратура заявила, что знает, кто в 1986 году убил премьер-министра страны Улофа Пальме.

Установлено, что это бывший сотрудник страховой компании Scandia Стиг Энгстром, известный также как «Скандиа-мэн». В 2000 году он покончил с собой.

Как сообщил старший прокурор Кристер Петерссон, следствие по обстоятельствам гибели Пальме закрыто.

Пальме был убит в Стокгольме выстрелом в спину, когда он возвращался домой из кино со своей женой Лисбет.

В тот день премьер-министр отпустил свою охрану.

Убийство произошло на одной из самых оживленных улиц шведской столицы, и более десяти человек стали свидетелями того, как высокий мужчина сделал несколько выстрелов, а затем скрылся с места преступления.

По этому делу были допрошены тысячи человек. Первоначально был осужден один мелкий мошенник, однако затем приговор был пересмотрен.

Энгстром проходил как один из свидетелей по этому делу, однако подозрений в его адрес тогда не возникло.

Впервые о нем как о подозреваемом заявил журналист Томас Петтерссон. Полиция начала расследовать эту версию через 18 лет после смерти Энгстрома.

Как предполагалось, причиной убийства стали левые социалистические взгляды Улофа Пальме.