В сеть слили сюжет нового фильма о Джеймсе Бонде

В Сети неожиданно появилась информация о новом фильме о Джеймс Бонде «Не время умирать».

На сайте одного крупного американского аукциона были представлены фрагменты сценария картины. В одном эпизоде упоминаются агент Номи и Матильда — пятилетняя дочь Джеймс Бонда и его подруги Мадлен.

По информации источника, коллеге MI6 предстоит спрятать девочку в безопасном месте.

«Когда зрители увидят Бонда еще и в роли отца, это откроет перед ними целый новый мир в плане развития драмы и истории», — гласит комментарий.Известно, что в 25-ом фильме о секретном агенте, Джеймс Бонд оставит службу и будет наслаждаться размеренной жизнью на Ямайке.

Но когда на остров приедет его друг из ЦРУ и попросит спасти похищенного ученого, Бонду предстоит оставить жизнь на Ямайке и вновь вступить на опасный путь, который приведет его в ловушку.