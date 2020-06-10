Узнайте 5 секретных вещей об онлайн-казино, чтобы стать победителем в Joker WIN

Существует много информации об азартных играх онлайн, и далеко не вся она правдивая. Но мы проверили факты, и хотим поделиться с вами тем, чего вы раньше не знали об онлайн-казино.

Факт 1. В онлайн-казино можно играть бесплатно

Это единственный банальный факт в нашем списке, но многие до сих пор не знают о бесплатных возможностях казино. Дело в том, что игорные сайты постоянно ищут способы привлечь новых клиентов. Бесплатные игры предоставляются в демонстрационных (пробных) версиях. Вы будете играть на условную валюту (кредиты), и сможете попробовать интересные развлечения без рисков и предварительных депозитов. Такой формат не требует даже регистрации.

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Факт 2. Самый крупный выигрыш в онлайн-казино

Самые крупные суммы выплачивают прогрессивные слоты, в которых накапливаются огромные джек-поты. Рекорд выигрыша держится с 2013 года, когда 40-летний игрок из Финляндии сорвал джек-пот на популярном автомате Mega Fortune. Ставка финна составила всего 25 евро центов, зато принесла ему состояние в 17 861 800. Для того, чтобы сорвать куш везунчику понадобилось всего пол часа. Позже в одном из интервью обладатель джек-пота признался, что ему в момент выигрыша хотелось одновременно и плакать, и смеяться.

Факт 3. Возрастные ограничения бывают разными

Жители стран СНГ привыкли, что играть в азартные игры онлайн можно с 18 лет. Однако это условие срабатывает далеко не во всех юрисдикциях. Бывают варианты, когда онлайн казино доступно:

С 16 лет;

С 21 года;

В любом возрасте.

Если вы будете регистрироваться с другого региона, обязательно проверьте эту информацию в правилах площадки.

Факт 4. Появление казино в интернете

Есть много споров по поводу статуса первого онлайн-казино. Однако существуют убедительные доводы, что ним являлся сайт с экстравагантным названием Internet Casino System Version IV. Он был запущен в 1997 году, и именно эту дату можно считать началом новой эпохи в сфере гемблинга. Большой аудитории у сайта быть не могло, поскольку тогда интернетом пользовалось около 10 000 человек по всему миру.

Факт 5. Кто самый азартный

Это не русские, не немцы, не шведы и даже не американцы. По статистике наиболее азартными игроками являются киприоты. За год совокупные траты граждан Кипра на азартные онлайн игры составляет более 2,5 млрд евро, что в расчете на одного человека – более 3100 евро (население страны – около 800 тыс. жителей).

А вот по половому признаку самыми азартными являются мужчины. Аудитория виртуальных игорных сервисов состоит из представителей сильного пола почти на 85%, но в последние годы ситуация начала меняться.