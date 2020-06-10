Умер президент Бурунди, который отрицал коронавирус: его убил COVID-19

Отмечается, что это произошло в результате остановки сердца 8 июня, в понедельник. Тогда же местные СМИ писали, что Нкурунзиза вместе со своей женой попал в больницу с диагнозом COVID-19: согласно источникам, он мог заразиться коронавирусом.

20 мая в Бурунди завершились президентские выборы, на протяжении месяца до этого в стране активно шла предвыборная кампания, где собирались толпы людей. Журналисты считают, что именно из-за этого население могло массово заразиться опасной для жизни инфекцией. Правительство не проводило кампаний по агитации о вреде коронавируса: Нкурунзиза и его соратники не приняли никаких мер по борьбе с пандемией.

В мае 2018-го на референдуме приняли поправки к Конституции Бурунди. Они включали продление президентского срока с 5 до 7 лет (с ограничением в два последовательных срока), возвращение поста премьер-министра и уменьшение числа вице-премьеров.

Несмотря на поправки, Нкурунзиза смог баллотироваться в третий раз подряд в 2015-м. Он не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах 2020-го, однако победу одержал проправительственный кандидат Эварист Ндайишимийе. В сумме умерший занимал пост 15 лет, его срок истекал в августе 2020-го.

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