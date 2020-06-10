Ученые выяснили в какое время года калории сжигаются быстрее

Швейцарские ученые выяснили, что в холодное время года калории сжигаются быстрее.

Ученые из университета Женевы (Швейцария) предлагают в холодное время года не кутаться под пледом на диване, а почаще выходить на улицу. Уже при температуре шесть градусов по Цельсию организм сжигает в два раза больше килокалорий, чем в более теплую погоду. Этот процесс ускорится, если не просто стоять во дворе, а пройтись по улице.

Исследователи утверждают, что некоторые бактерии, способствующие ожирению, в холодную погоду погибают.

К тому же в организме вырабатываются гормоны, улучшающие активность мозга, и нервная система начинает лучше контролировать процесс сжигания жира. Известно также, что на холоде опасный белый жир, который приводит к накоплению лишних килограммов, превращается в полезный коричневый. Это происходит и во время физических упражнений.

Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании подсказали метод похудения для тех, кто не приемлет или не выносит диеты.