Том Круз прилетел на сьемки седьмой части «Миссия невыполнима»

Голливудский актер Том Круз сумел избежать 14-дневного карантина, на который он мог попасть в Лондоне. Актер приземлился в британской столице всего за несколько часов до введения новых ограничительных мер.

Британское правительство с 8 июня ввело новые ограничительные меры, по которым все пребывающие в страну люди должны проходить двухнедельный карантин. Отмечается, что самолет с актером приземлился в аэропорту Biggin Hill в пригороде Лондона вечером в воскресенье, всего за несколько часов до введения ограничений.

Том Круз прилетел в Лондон для съемок в седьмой части фильма «Миссия невыполнима», которые проходят на заброшенной авиабазе под Оксфордом. Предполагается, что актер будет жить в Лондоне и летать на съемки на вертолете.