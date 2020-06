Сын Дэвида Боуи переснимет эротический ужастик

Американский режиссер Данкан Джонс, являющийся сыном Дэвида Боуи, создаст римейк ленты 1983 года — «Голод», сообщает We Got This Covered.

В новой адаптации киноленты от создателя фильма Варкрафт главную роль может сыграть американская актриса Дженнифер Лоуренс.

В оригинальной версии главные роли исполнили Катрин Денев, Дэвид Боуи и Сьюзен Сарандон.

По сюжету эротического фильма ужасов, вампирша Мириам со своим любовником Джоном блуждают по ночному Манхэттену в поисках жертв. Они встречают ученую Эллис, создав опасный любовный треугольник «из секса и крови».