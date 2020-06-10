Ли Кронин снимет новых «Зловещих мертвецов» В сожженной в Ливии мечети есть надписи на русском языке » Сын Дэвида Боуи переснимет эротический ужастик Американский режиссер Данкан Джонс, являющийся сыном Дэвида Боуи, создаст римейк ленты 1983 года — «Голод», сообщает We Got This Covered. В новой адаптации киноленты от создателя фильма Варкрафт главную роль может сыграть американская актриса Дженнифер Лоуренс. В оригинальной версии главные роли исполнили Катрин Денев, Дэвид Боуи и Сьюзен Сарандон. По сюжету эротического фильма ужасов, вампирша Мириам со своим любовником Джоном блуждают по ночному Манхэттену в поисках жертв. Они встречают ученую Эллис, создав опасный любовный треугольник «из секса и крови».

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