Россия заняла 154-е место из 163 в глобальном рейтинге миролюбия, оказавшись между Суданом и ЦАР

Международный аналитический Институт экономики и мира (IEP) опубликовал глобальный рейтинг миролюбия, в котором Россия заняла 154-е место из 163 между Суданом и Центральноафриканской республикой (ЦАР).

На первом месте рейтинга — Исландия, за ней идут Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания. На последнем месте в списке — Афганистан.

Позиция России по сравнению с прошлым годом не изменилась: она по-прежнему занимает место рядом с Пакистаном, Северной Кореей, Конго, Сомали и Йеменом.

Авторы исследования отмечают, что одной из основных проблем России остается политическая нестабильность. По их мнению, грядущая конституционная реформа, которая позволит Владимиру Путину избираться на президентский срок еще дважды, «окажет серьезное влияние на политический климат в России после пандемии».

Глобальный индекс построен на основе трех категорий: «Затяжные конфликты», «Охрана и безопасность» и «Милитаризация», в которых страны оцениваются по десяткам индикаторов.