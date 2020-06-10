Россия пытается получить воду для Крыма путем угроз и шантажа

Россия использует все средства ,чтобы заставить власть Украины дать воду в Крым. На фоне небывалой засухи ситуация в Крыму становится угрожающей. Один из методов давления-это интервью, так называемых, экспертов. И вот несколько цитат от одного из них.

«Руководство Украины повторяет с Крымом тут же ошибку, что и с Донбассом. Отказавшись от прямых поставок угля, Киев вынужден закупать то же топливо намного дороже. Отказавшись от подачи воды на полуостров, Украина рискует потерять Днепр, «-такое заявление сделал «украинский» экономист Максим Гольдарб.

По его мнению, Украина может лишиться своих водохранилищ на Днепре, самой реки и с нею Херсонщины, если у России лопнет терпение, и она силой возобновит подачу воды по Северо-Крымскому каналу. «Эксперт» напомнил, что Россия была готова покупать у Украины воду, но «недоговороспособные власти» страны отказались от этого предложения. Они рассчитывают на международную поддержку, но на самом деле им никто не поможет – «ни американцы, ни немцы, ни поляки».

«Максимум, что произойдет в ответ, – это канцлер какой-нибудь выразит глубокое сожаление… Оно нам надо?» – изрек Гольдарб.

На счет международной обеспокоенности,в целом,можно и согласиться. Но вот на счет силового метода пуска воды-вопрос очень спорный. В любом случае,имея на руках такой козырь,как вода для Крыма,было бы глупо отдать его просто так из-за испуга перед новым очагом конфликта.

К тому же,за последних шесть лет армия Украины много раз доказывала,что Украина перестала быть легкой добычей. Пятый президент Украины очень много сделал для того,чтобы сейчас не беспокоится о новом очаге конфликта с агрессивным соседом.