Президент США Дональд Трамп распорядился создать флот ледоколов для борьбы с Россией

Президент США Дональд Трамп распорядился создать флот ледоколов, которые к концу десятилетия будут защищать интересы США в Арктике и Антарктике, сообщает Guardian.

Это может указывать на более агрессивный подход его администрации в вопросе борьбы с Россией и Китаем за полярные ресурсы.

В меморандуме Трампа «О защите национальных интересов США в Арктике и Антарктике» содержится призыв к администрации в течение 60 дней разработать план о строительстве до 2029 года не менее трех тяжелых ледоколов, а также рекомендации по местам, где будут возведены новые базы обеспечения: две в США, еще две — на иностранной территории.

Документ также предписывает изучить условия лизинга на время, пока не будет построен новый флот.

Сейчас у США есть только один тяжелый ледокол — устаревшая «Полярная звезда» — и один средний. В то же время у России есть 40 ледоколов, у Финляндии — 7, а у Канады и Швеции — по 6.

Хотя у Китая нет выхода к арктической береговой линии, он также претендует на ресурсы Арктики, финансируя различные инфраструктурные проекты, пишет издание.

Военные эксперты скептически относятся к необходимости сокращения «ледокольного отставания» от России.